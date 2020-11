Opnieuw schot in de zaak: Vlaamse regering keurt vernieuwd plan voor Brugs stadiondossier goed

Het nieuwe plan - waarbij het project Blankenbergse Steenweg op maat gemaakt is van enkel Cercle Brugge - moet tegemoetkomen aan de opmerkingen van de Raad van State. Die vernietigde op 8 oktober het plan uit 2007 omdat het zou getuigen van onzorgvuldig ruimtegebruik.

“Voetbalsupporter of niet. Supporter van Cercle of Club. Deze uitspraak valt te betreuren”, zei Demir toen. Ze kondigde meteen aan dat het nieuwe plan er zo snel mogelijk moest komen. Het huidige Jan Breydelstadion voldoet immers niet meer aan de huidige comforteisen en sporttechnische normen van een moderne voetbaltempel.

De Vlaamse Regering keurde het plan van Demir intussen principieel goed en het plan wordt nu overgemaakt aan de Raad van State voor advies. Een kleinschaliger project moet het argument omtrent onzorgvuldig ruimtegebruik deze keer van de baan helpen waarna zowel Cercle als Club Brugge voort kunnen met hun stadionprojecten.

“Een zo rechtszekere en snelle oplossing voor beide voetbalploegen blijft de doelstelling van iedereen rond de tafel”, aldus de minister. “Uit overleg met het stadsbestuur van Brugge en de voetbalploegen Club Brugge en Cercle Brugge bleek duidelijk dat alle actoren in het Brugse vragende partij waren voor een oplossing. Er is in dit dossier al genoeg tijd verloren. Het is tijd dat Brugge, zijn bewoners en de Brugse voetbalsupporters het stadion krijgen wat ze verdienen.”

Een van de wijzigingen is dat er een gelaagde parking voorzien wordt en dat maximaal 10 procent van de zone voor het stadion parkeerterrein mag worden. De landschappelijke buffer werd verdubbeld naar 60 meter breed. “Dat is nodig om de gevolgen voor de natuur tot een minimum te beperken en om het geheel landschappelijk beter in te kleden”, klinkt het.

Het dossier wordt nu over gemaakt aan de Raad van State voor advies, waarvoor ze 30 dagen de tijd krijgt. Daarna kan de Vlaamse regering het plan definitief vaststellen.