Kiest Landen voor Limburg? "Verstand zegt Vlaams-Brabant, maar hart zegt Limburg"

"Het verstand zegt Vlaams-Brabant, maar het hart zegt Limburg." Het zijn de woorden van Gino Debroux, burgemeester van Landen. De Vlaams-Brabantse stad wordt ingedeeld in de regio Oost-Brabant in een nieuwe maatregel van Vlaams minister voor Binnenlands bestuur Bart Somers. Maar Landen werkt ook samen met Limburgse gemeentes en dat mag in de toekomst niet meer. Landen staat dus voor een moeilijke keuze: de regio Limburg of de regio Oost-Brabant.