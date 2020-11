Experts ongerust over voornemens om bubbel te vergroten tijdens de kerstperiode

Experts zijn ongerust over de coronacijfers die minder snel dalen in onze provincie. Een officiële verklaring is er niet, maar infectioloog dokter Karlijn Van Halem van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt vermoedt dat het ligt aan het feit dat er nu een mindere strenge lockdown is dan in het voorjaar. Ze hoopt dat het een tijdelijk fenomeen is en dat de Limburgse coronacijfers ook snel dalen, want een derde golf kunnen de ziekenhuizen niet meer aan. Daarom roepen infectiologen op om niet in grote groep kerst te vieren.