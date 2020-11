Strengere regels voor Belgen die op vakantie gaan: Spanje verplicht coronatest

Spanje verplicht vanaf nu maandag een coronatest voor alle Belgische reizigers. Luchtvaartmaatschappijen moeten bij vertrek in Brussel controleren of u in het bezit bent van een negatieve Covid-test

Een grote groep Belgen overwintert traditioneel in Spanje. Maar dit jaar wordt anders dan anders. Vanaf maandag moet elke Belg die met het vliegtuig of de boot naar Spanje reist bij vertrek een negatieve coronatest kunnen voorleggen, zo bevestigt Buitenlandse Zaken in Brussel.

Reden is dat Spanje ons land als een hoogrisicogebied beschouwt. Het testresultaat mag van de coronatest mag niet ouder zijn dan 72u. En het document moet opgesteld zijn in het Engels of Spaans.

“Wij controleren vooraleer onze passagiers in Brussel aan boord gaan of ze wel degelijk in het bezit zijn van de nodige documenten die een negatieve coronatest aantonen”, zegt Kim Daenen van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines dat op dit moment enkel nog op Malaga, Tenerife en Las Palmas vliegt.

Ook TUI Fly heeft haar aanbod op Spanje fors teruggeschroefd. “We vliegen nog naar de Canarische Eilanden en naar Alicante en Malaga, maar aan een veel lagere frequentie, gelet op de toch sterk teruggevallen vraag’", aldus TUI-woordvoerder Piet Demeyere.

Die afgenomen vraag komt er onder meer door het officiële Belgische reisadvies: België raadt reizen naar het quasi volledig rood ingekleurde Spanje af. Enkel de eilanden Gran Canaria, Fuerteventura en Lanzarote zijn nog oranje ingekleurd. Maar ook de beperkingen die in Spanje gelden, doen reizigers hun interesse verliezen.

Op het vasteland geldt er een avondklok tussen 23u ’s avonds en 6 u ’s ochtends. Afhankelijk van de regio waar je verblijft, is het ook niet altijd toegelaten je naar een andere regio te verplaatsen.

De verplichting om een negatieve coronatest voor te leggen, geldt ook voor Belgen die bijvoorbeeld vanuit Eindhoven of Schiphol naar Spanje vliegen.