Het is genoeg geweest: beenharde Marcin Wasilewski (ex-Anderlecht) stopt met voetballen

De Poolse verdediger werd afgelopen zomer 40 jaar oud en zat sindsdien ook zonder club nadat zijn contract bij Wisla Krakau afliep. Vrijdag kondigde Wasilewski vervolgens zijn pensioen aan.

Wasil is in België bekend vanwege zijn passage bij Anderlecht (2007-2013). Hij groeide er in zes seizoenen uit tot een cultheld op de rechtsachter.

In augustus 2009 leek zijn carrière even voorbij toen de Pool een dubbele open beenbreuk opliep na een horrortackle van Axel Witsel. Wasilewski herstelde echter volledig en stond in mei 2010 opnieuw op het veld. In 2013 vertrok hij naar Engeland en toenmalig tweedeklasser Leicester. Na de promotie naar de Premier League in zijn eerste seizoen, maakte de Pool in het seizoen 2015-2016 het sprookje van de Foxes van dichtbij mee. Leicester, met Wasilewski slechts sporadisch op het veld, kroonde zich tegen alle verwachtingen in tot Engels kampioen. In 2017 werd zijn aflopende contract er niet verlengd en keerde hij terug naar zijn vaderland.

© Isosport