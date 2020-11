Hoe ondernemend is Limburg? Ontdek het vanaf maandag

Hoe ondernemend is onze provincie en haar inwoners? Op die vraag geven onze journalisten vanaf maandag zes dagen lang het antwoord in De Ondernemende Limburger, een onderzoek over ondernemerschap van de UHasselt en Het Belang van Limburg.

Begin oktober sloegen uw krant en de UHasselt de handen in elkaar voor het eerste deel van Het Grootste Limburgonderzoek Ooit. “Toen werd bij meer dan 10.000 Limburgers gepolst naar de tevredenheid over de dienstverlening in hun gemeente”, zegt Indra Dewitte, hoofdredacteur van Het Belang van Limburg. “Vanaf maandag starten met we met het tweede luik in de reeks Limburgonderzoeken. Daarin focussen we op de vraag hoe ondernemend onze provincie en haar inwoners zijn. We laten de stem van élke Limburger horen om zo onze provincie mee vooruit te helpen.” Dat zal uw krant ook in de toekomst blijven doen met nog meer Limburgonderzoeken, in samenwerking met de UHasselt. “We willen als regionale krant niet alleen voelen wat er leeft in onze provincie, maar op basis van de resultaten ook zaken aankaarten en waar nodig mee aan de kar te trekken. Dat is vandaag meer dan ooit onze rol als krant.”

Grotere plaatje

Voor deze studie polsten professor dr. Pieter Vandekerkhof en onderzoeker Maarten Colson van het Research Center for Entrepreneurship (RCEF) aan de UHasselt bij 2.217 Limburgse ondernemers én niet-ondernemers naar hun mening over ondernemerschap en wat de huidige crisis voor hun leven of onderneming betekent. “Een eerste analyse van de resultaten begin deze zomer heeft aangetoond dat de coronacrisis het ondernemerschap in onze provincie niet structureel beknot”, weet Vanderkerkhof. “De goesting om te ondernemen is gelukkig overeind gebleven.”

Vanaf maandag zoomen we een week lang dieper in op de resultaten. “We analyseren niet enkel het ondernemende potentieel van álle Limburgers, maar kijken ook naar het grotere plaatje: hoe beoordelen Limburgers het ondernemersklimaat in onze regio? Wat is de maatschappelijke houding van de Limburgers ten opzichte van ondernemerschap en delen onze provinciegenoten de pijnpunten rond ondernemerschap die we op nationaal niveau terugvinden.”

Goudwaarde

Het is de eerste keer dat onderzoekers op zo’n grote schaal ondernemers én niet-ondernemers hebben bevraagd, wat de resultaten representatief maakt voor de hele provincie. “Na een strenge datazuivering hebben we 1.681 niet-ondernemers en 536 ondernemers bereikt.” Nu de tweede golf van de coronacrisis opnieuw diepe economische wonden slaat, zijn de resultaten bovendien relevanter dan ooit tevoren. “Ondernemerschap is essentieel voor de economische relance. Beleidsmakers kunnen onze resultaten aangrijpen om bij te sturen waar nodig. Zo blijkt uit onder meer dat een opvallend grote groep Limburgers angst heeft om een nieuwe zaak op te starten. Dankzij dit onderzoeken weten we wat Limburgers tegenhoudt om de sprong in het diepe te wagen, zodat de overheid haar beleid daarop kan afstemmen en bepaalde drijfveren extra stimuleren. De resultaten zijn van goudwaarde voor de economische toekomst van onze provincie.”