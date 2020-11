Dieven drongen binnen in een tuinhuis van een woning in aanbouw aan de Kalverbergstraat in Schaffen door het slot te forceren. Zij gingen met een aantal dozen keukenmateriaal aan de haal. Aan de aanpalende woning zijn houtblokken gestolen. Vermoedelijk is dit het werk van dezelfde daders. De diefstallen zijn donderdag vastgesteld. ppn