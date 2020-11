Een niet eens zo grote rechtszaal met lusters die de bombardementen overleefd hadden. Achter de beklaagden: een wandklok die nog werkte. In de beklaagdenbank: 21 nazikopstukken die verantwoordelijk waren voor miljoenen doden verspreid over Europa. 20 november 1945 was de dag waarop in Nürnberg een proces begon dat geen precedent kende, en de wereld een ijkpunt schonk.