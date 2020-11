Man springt op het nippertje weg wanneer zware plaat naar beneden valt

In onze contreien krijgt de winter moeilijk voet aan wal, maar in het Russische Vladivostok vriest het dat het kraakt en sneeuwt het regelmatig. Een bewoner van de stad wilde zijn auto sneeuw- en ijsvrij maken, maar bekocht dat bijna met zijn leven toen een zware, betonnen plaat naar beneden viel. De man kon nog net wegspringen. Zijn auto had minder geluk en is rijp voor de schroothoop.