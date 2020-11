De ‘Limburgse Ondernemer van het jaar’ is een ondernemer die, dit jaar meer dan ooit, met zijn of haar bedrijf uitgesproken verdienstelijke stappen heeft gezet op het vlak van ondernemen in het belang van Limburg. In samenwerking met Universiteit Hasselt en partner Deloitte, beslist een onafhankelijke jury wie deze unieke bekroning verdient. Naast deze huldiging kan u via een uitzending van een half uur ook getuige zijn van de uitreiking van de ‘Lifetime Achievement Award’ en de ‘Start-up van het jaar’. Ontdek het samen met vele andere Limburgers en registreer alvast je online aanwezigheid op maandag 7 december via deze link. (PV)