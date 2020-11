De groene Genker Ring

Een ring heeft geen begin- of eindpunt, dus starten we waar we willen. Wij doen dat aan de spiraalbrug in het park, fietsten met de klok mee en volgden de groene pijlen. Vanuit het park fiets je door de villawijk Molenblook - als je wil kan je afslaan naar het ziekenhuis - en dan helemaal door de wijk Kolderbos tot je bijna aan het industrieterrein van Genk-Zuid bent. Langs de Melberg, waar je heerlijk kan wandelen, fiets je naar Termiën waar je aan de kerk linksaf slaat om de Vennestraat op te zoeken. Even voorbij de spoorbrug over de Vennestraat fiets je rechtsaf de Stiemervallei in volgt een tijdje het onverharde en wat hobbelige fietspad tot aan de grote witte fietsersbrug waar je de Westerring oversteekt en verder het Stiemerpad volgt. Als je hier 's avonds fietst zorg je best voor goede verlichting want de kans bestaat dat je er een everzwijnenfamilie ontmoet die op stap gaat. Aan de visvijver bij de Evence Coppéelaan beklim je de nijdige helling en fietst in de richting van het scholencentrum van de Bret. Voorbij de kerk sla je aan de Schaapsdries rechtsaf en even verder - aan het vroegere rustoord - neem je linksaf de brug over de Europalaan. Je fietst naar beneden via de spiraalbrug en dan sta je weer in het park.Deze fietsring verbindt de gele, blauwe, oranje, bruine, paarse en roze routes maar brengt je ook eenvoudig van Termiën naar Winterslag en van Winterslag naar het scholencentrum van de Bret. De voorbije weken fietsten we langs de zes nieuwe fietsroutes in Genk. Niet al deze routes lopen door het Centrum, maar ze sluiten wel allemaal aan op deze Genker Ring. Wie meer wil weten over de Genkse fietskaart kan dat vinden op https://routeplanner.fietsnetgenk.be/