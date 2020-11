Nestkastjes voor rolstoelfietsen

De MTB-vriendengroep Calluna wil het rolstoelfietsenpark van Ter Heide vernieuwen. Dat zijn er dertig en ze kosten ongeveer 7.000 euro per stuk. Calluna kreeg in deze coronatijd hulp uit een onverwachte hoek. Een vrijetijdsanimator met minder werk omwille van de pandemie maakte een hele reeks nestkastjes die voor het goede doel verkocht werden.

De Callunabikers zorgden in 2019 met hun acties en hun sponsortocht naar Santiago de Compostela voor de eerste vier nieuwe fietsen voor Ter Heide. Ter Heide biedt aan meer dan 400 jongeren en volwassenen met een meervoudige handicap professionele ondersteuning. Begin 2020 organiseerde Calluna een pastadag, maar dan sloeg corona toe en vielen alle andere geplande activiteiten in het water. Het zou dus niet eenvoudig worden om het doel te halen. Daarom deed Calluna beroep op G-Sport Vlaanderen: deze organisatie legt 12.000 euro op tafel als Calluna er in slaagt om voor het einde van het jaar zelf 8.000 euro bijeen te krijgen. Dat lukte omdat de groep kon rekenen op inkomsten van hun eigen beperkte activiteiten zoals een coronaproof fietstocht, op een aantal individuele giften en op een flinke duw in de rug van Rotary Genk-Noord, maar vooral toch dankzij de verkoop van 200 nestkastjes, die 4.000 euro opbrachten. Die werden gemaakt door Tony Antheunis die een partij hout, gratis ter beschikking gesteld door een houthandel, verwerkte tot mooie nestkastjes. Ze gingen allemaal de deur uit en sieren nu tal van Limburgse tuinen. Zo bereikte men de beoogde 8.000 euro die - aangevuld met de subsidie van G-Sport Vlaanderen - ervoor zorgen dat er over enkele maanden andermaal drie nieuwe rolstoelfietsen kunnen aangekocht worden.Hopelijk steekt corona volgend jaar geen stokken in de wielen en kan Calluna zijn gebruikelijke activiteiten heropstarten.