Studente tekent wenskaarten voor slachtoffers Nagorno-Karabach

Twee maanden geleden begon de Armeense Seda Meserjan uit Laakdal met het verkopen van zelfgemaakte wenskaartjes ten voordele van Armeense oorlogsslachtoffers. Het idee kwam enkele maanden geleden. Seda : “Ik zag dat veel uitgeweken Armeniërs op allerlei manieren geld inzamelen. Ik wou op mijn manier daaraan bijdragen, dus begon ik met de verkoop van wenskaartjes.”De beelden uit Armenië hakten er stevig in ten huize Meserjan. “Sinds het conflict startte, volgen mijn moeder en oma de situatie nauwgezet op. Ik zie constant beelden voorbij komen op sociale media. Het besef dat er daar nodeloos mensen sterven is erg zwaar. Ik probeer er zo veel mogelijk afstand van te nemen. Al dat slechte nieuws brengt me in een negatieve spiraal, dat is wel het laatste dat we nu nodig hebben. We staan helaas machteloos tegenover de situatie in Armenië. Het enige wat ik kan doen, is proberen zo veel mogelijk geld in te zamelen. Op die manier kan ik op een positieve manier toch mijn steentje bijdragen”Het idee om haar tekeningen in de vorm van wenskaartjes te verkopen, is vrij recent. “Enkele maanden geleden zag ik op TikTok een filmpje over een meisje dat haar tekeningen inscande om ze te verkopen. Toen is het idee gekomen om wenskaartjes te maken. Mijn kaartjes zijn eerst met de hand geschilderd en dan gedigitaliseerd. Meestal schilder ik granaatappels en voeg ik achteraf nog tekst of een andere achtergrond toe. Alle kaartjes zijn dus handwerk. Ze kosten 8 euro, maar voor die prijs neem ik de verzending er zelf ook nog bij.” © 2020 - StampMedia - Jochen Belmans