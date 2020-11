Britse kranten nu al in de ban van transfer van het jaar: “Get Messi”

Het contract van Guardiola liep eind dit seizoen af en dus waren er wat geruchten omtrent de toekomst van de tweevoudig Champions League-winnaar. Die werd afgelopen zomer nog stevig gelinkt aan Juventus. Maar Guardiola besloot om nog twee extra seizoenen te breien aan zijn verblijf van intussen al vijf jaar bij de Citizens, zijn langste periode bij een club sinds hij in 2008 begon bij FC Barcelona. Daar bleef hij vier seizoenen, bij Bayern drie.

Guardiola kwam in 2016 aan het roer bij de Citizens, als opvolger van Manuel Pellegrini. Onder de 49-jarige Spaanse succescoach won Manchester City tot dusver tweemaal de Premier League (2018 en 2019), eenmaal de FA Cup (2019) en driemaal de League Cup (2018, 2019 en 2020). Alleen de Champions League ontbreekt nog. Met Guardiola op de bank sloten de Bruyne en co. 181 van hun 245 wedstrijden winnend af.

“Get Messi”

Nu Guardiola heeft bijgetekend, kan City werk maken van de spelerskern. Te beginnen met de contractverlenging van Kevin De Bruyne. Die heeft nog een verbintenis tot juni 2023, maar City wil van hem één van de best betaalde spelers in de Premier League maken. De Bruyne zelf gaf vorige week in een interview met VTM aan dat hij zelf ook graag bij City wil blijven. Dat nieuwe contract lijkt er dus sowieso te komen.

Maar in Engeland zijn ze maar met één ding bezig: Lionel Messi is namelijk na dit seizoen einde contract bij FC Barcelona. De geruchten over een reünie met zijn ex-coach doen dus alweer de ronde. Je kon her vanochtend niet naast kijken in de Britse kranten...

En ook in Spanje deden ze mee: