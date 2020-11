Nieuw bommetje in Belgisch voetbal? Virton krijgt gelijk in procedureslag, schadevergoeding dreigt voor Pro League

Excelsior Virton heeft zijn slag thuisgehaald. De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft de voetbalclub gelijk gegeven in diens strijd voor het behalen van een proflicentie, die het tot nu toe niet kreeg van de Pro League. Dat meldt de RTBF.

De hele zaak draait rond startrecht voor Virton in 1B, of niet. Alle instanties waren voordien van oordeel dat Virton geen recht had op een proflicentie en daarom teruggezet moest worden naar de tweede amateurklasse, wat ook zo gebeurde.

In september vernietigde het Hof van Beroep van Brussel echter de beslissing van het college van de Belgische Mededingingsautoriteit om geen voorlopige maatregelen te nemen tegen de licentieweigering voor de Luxemburgers. Daardoor moest de zaak opnieuw voor de Mededingingsautoriteit komen, terwijl de competitie reeds weken geleden gestart is.

En nu is de BMA van mening dat de mededingingsregels effectief geschonden werden in het licentiedossier van Virton. De club moet volgend seizoen dan ook opgenomen worden in 1B. Zo niet dreigt er een schadevergoeding voor de Pro League. Daarnaast eist Virton ook 15 miljoen euro omdat spelers de club hebben verlaten wegens het weigeren van een proflicentie.