Uit een onderzoek van consumentenorganisatie Test Aankoop bij 20 webshops en 20 fysieke winkels van verkopers van CBD-olie blijkt dat 35 van de 40 zich schuldig maken aan misleidende praktijken. Zo worden aan CBD-olie heel wat therapeutische of gezondheidsclaims toegedicht, wat wettelijk verboden is. Verkopers zwijgen ook al te vaak over bijwerkingen.