UNIZO heeft het 'Handmade In Belgium'-label uitgereikt aan Marja Willems van Art and Cake

Marja uit Tongeren is in 2012 stilaan begonnen met maken van feesttaarten, eerst voor vrienden en familie en nadien in bijberoep, ondertussen volgde ze een opleiding patisserie. Dit jaar in januari nam ze een grote stap en besliste om aan de slag te gaan als zelfstandige in hoofdberoep. Marja maakt niet zomaar gewone taarten, maar echte op maat gemaakte en gedecoreerde taarten, van bruidstaarten tot kindertaarten of taarten voor speciale gelegenheden. Daarnaast kan je bij Marja terecht voor de handgemaakte cupcakes, cake pops en andere lekkernijen.

Alles wordt artisanaal en met de hand bereidt, ook de figuurtjes die de taarten opfleuren. Marja probeert ook zoveel mogelijk met lokale producten te werken en heeft ook reeds enkele gouden medailles behaald met haar creaties op gerenommeerde wedstrijden. Op zaterdag en zondag kan je, na de horeca lockdown, bij haar terecht in de tearoom op de maastrichtersteenweg in Tongeren om te genieten van een vers stukje taart en kopje koffie.Met het HIB-label wil UNIZO ondernemers die originele en handgemaakte producten afleveren, extra ondersteunen. “Daarom is het zogenaamde HIB-label in het leven geroepen en Art and Cake past perfect in dit plaatje”, legt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg uit. Met dit label erkent UNIZO de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten.Consumenten zijn vandaag meer dan ooit op zoek naar originele producten en willen daarvoor een authenticiteitsgarantie. “Die ambachtelijke ondernemers willen we een duwtje in de rug geven. De term ambachtelijk is in België, in tegenstelling tot in Frankrijk niet beschermd. Vandaar dat wij bij UNIZO het HIB-label in het leven hebben geroepen. En het sluit ook naadloos aan bij het lokaal kopen en dus Winkelhieren, een andere campagne van UNIZO”, aldus Bart Lodewyckx. Ondernemers met een HIB-label voldoen aan strikte criteria. Zo moet o.a. de ondernemer zijn activiteit in hoofdberoep uitoefenen, zelf het volledige maakproces beheersen en het moet gaan om maatwerk, geen massaproductie. Meer info: www.handmadeinbelgium.com