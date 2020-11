Jong Vld Genk wil meer aandacht voor mentaal welzijn van jongeren tijdens tweede lockdown

De impact op ons mentale welzijn tijdens deze coronacrisis is gigantisch. Het wegvallen van sociale contacten betekent voor vele jongeren eenzaamheid, een opgesloten gevoel en stimuleert negatieve gedachten. Het is niet omdat jongeren thuis zijn omringd door familie dat ze zich niet eenzaam voelen. Direct contact met belangrijke steunpilaren zoals hun leeftijdsgenoten, valt onverbiddelijk weg.De liberale jongeren begrijpen dat scholen en universiteiten extra voorzichtig zijn en maximaal inzetten op afstandsonderwijs. Maar daarom mogen jongeren niet aan hun lot overgelaten worden. Er zijn collectieve acties zoals ‘Donkere gedachten’ van de Ambrassade en de wijdverspreide #ikbenbereikbaar, maar Jong Vld Genk pleit voor een meer individuele aanpak. “Net zoals Genk voor senioren Belgezel organiseerden, moeten we de mentale gezondheid van onze jongeren monitoren. We vragen dat de stad Genk zich organiseert om alle jongeren persoonlijk te contacteren, net zoals ze dat gedaan hebben met de senioren. Dat kan via telefoon, chat, mail en in samenwerking met scholen en jeugdbewegingen. Onze burgemeester gebruikt graag: 'Er is een dorp voor nodig om een kind groot te brengen', maar nu hebben we een dorp nodig om ons door deze tweede lockdown te trekken. Laten we een team vormen van 67 000 Genkenaren waar we niemand, jong en oud, achterlaten” , aldus Robbe Hamelers. Heb je hulp nodig? Wil je met iemand praten? Je staat op een keerpunt, er moet iets veranderen. Surf naar https://www.awel.be!