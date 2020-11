Zonhoven United bouwt aan de toekomst

Eersteprovincialer Zonhoven United wil zich wapenen voor de toekomst! De fusie was een eerste belangrijkte stap. Er werd gebouwd aan een stevige structuur met geëngageerde bestuurders, bekwame opleiders en een groep top-vrijwilligers om vooral de meer dan 375 United-toppers op te leiden in de Oniva-Jeugdacademie.

Ook een moderne, functionele accommodatie hoort daarbij. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de plannen door de werkgroep, samen met Architect Dominic Tholen. De start van de bouwwerken is begin mei 2021 voorzien. Om één en ander grondig voor te bereiden, verhuisde de club alvast naar de Sportbar, de cafétarie die eigendom is van het gemeentebestuur langs de atletiekpiste. Een project waar met heel de club naar uitgekeken wordt !