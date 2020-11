Eerste en tweede leerjaar Atheneeke vieren week van het bos

Het grootste natuurlijke binnenmeer van Vlaanderen vind je in natuurgebied en provinciedomein Het Vinne, in Zoutleeuw. Hier beleef je de natuur ten volle dankzij de wandelpaden, knuppelpaden, uitkijktorens en vogel- en schuilhutten. In dit bijzonder kindvriendelijke natuurdomein, met speeltuin, kunnen kinderen al spelend leren over het meer, zijn bewoners en de heideachtige begroeiing.

De kinderen van het eerste en tweede leerjaar van BS Atheneeke vertrokken enthousiast met de bus naar het bos. Aangekomen hadden ze al een klein beetje honger, dus begonnen de we dag met een koekje en een drankje. Hierna zijn we onze boswandeling gestart. De kinderen zochten vol enthousiasme naar herfstvruchten met bijhorende bladeren en omhulsel. Deze verzamelden ze in een doosje, zodat we deze in de klas nog eens konden bekijken. Daarop volgde een zintuigentocht. Het bos was uitgerust met allerlei attributen zodat de leerlingen hun zintuigen ook ten volle konden gebruiken.Na al dat wandelen had iedereen reuzehonger! Dus een picknick naast het bos was dan ook meer dan welkom. Toen de buikjes gevuld waren, was eindelijk het moment aangebroken waar de kinderen al heel de dag naar uitgekeken hebben: spelen in de speeltuin!Na deze drukke maar leuke dag, gingen de kinderen terug met de bus naar huis.