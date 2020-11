Hasseltse voetbalacademie start weer met trainingen

Op woensdag 18 november startten de keepers van de Hasseltse Voetbalacademie terug met trainen. Na enkele weken verplichte pauze door corona konden de doelmannen van Sporting Hasselt en Juve Hasselt niet wachten om er terug in te vliegen. Ook keeperstrainer Glenn Hermans was uiterst tevreden dat er weer actie was op het terrein.

Eind oktober besliste Voetbal Vlaanderen om alle jeugdcompetities voor onbepaalde tijd stil te leggen. De jeugdcoördinatie besliste daarop om geen trainingen/oefenwedstrijden meer te organiseren tot en met minimaal 15 november. Die datum werd ondertussen bereikt en daarop schoten de keepers terug in actie. Trainer Glenn Hermans hield zijn jonge doelmannen tijdens de lockdown wel nog bezig met online oefeningen maar niets is natuurlijk beter dan het échte werk op de grasmat. De keeperstrainingen die plaatsvinden op complex Ten Hove kaderen in de Hasseltse voetbalacademie, een nauwe samenwerking tussen Sporting Hasselt en Juve Hasselt op het vlak van jeugdwerking. Keeperstrainer Hermans heeft dan ook keepers van zowel Sporting als Juve onder zijn hoede. Op de eerste training vloog iedereen er alvast vol enthousiasme in.