Stad Beringen informeert senioren tijdens seniorenweek

De seniorenweek zal er dit jaar anders uitzien dan de voorgaande jaren. Geen dansnamiddag of gezonde wandeling in grote groep. Wel een leuke folder in de brievenbus. “Via deze folder willen we onze senioren informeren over de verstrengde maatregelen maar vooral ook een hart onder de riem steken en oproepen om te blijven bewegen”, vertelt schepen van samenleven Hilal Yalçin.Sinds het begin van deze maand gelden er nieuwe, verstrengde coronamaatregelen. Deze maatregelen zijn er om ieders gezondheid te beschermen en het aantal besmettingen drastisch terug te dringen. “Omdat de afgelopen maanden de regels meermaals zijn veranderd, zetten we ze nog eens op een rijtje. Deze keer richten we ons speciaal op onze senioren, toepasselijk tijdens de seniorenweek”, licht schepen Yalçin toe. Tijdens de seniorenweek, die dit jaar zou plaatsvinden van 18 tot 24 november, verdelen de seniorenraad, vrijwilligers van het lokale dienstencentrum en buurtwerkers folders met de belangrijkste corona-informatie aan de Beringse senioren. Ook via de maaltijdbedeling en moskeeën zal een verdeling gebeuren. “Zo willen we de senioren gericht informeren want ook contacten tussen senioren onderling kunnen risicovol zijn. Hetzelfde geldt voor nauwe contacten met kleinkinderen. Daarom ook een warme oproep aan de senioren in Beringen. Wees voorzichtig en creatief. Bel regelmatig met elkaar en probeer op afstand in contact te blijven. Een babbeltje aan de voordeur of wandeling met maximum 4 personen in de buitenlucht maakt al een groot verschil”, aldus Jaak Poelmans, voorzitter van de seniorenraad. Daarnaast is er ook een oproep om te blijven sporten en bewegen terug te vinden in de folder. Beweging is goed voor ieders gezondheid, dus kom uit je kot en maak een wandeling of gezellige fietstocht. Let op, dit mag steeds met maximum 3 andere personen én met het nodige respect voor de afstandsregels.Tot slot vermeldt de folder ook contactgegevens van ondersteunende diensten die klaar staan om senioren te helpen. Ze kunnen terecht bij de thuiszorgdiensten (T 011 44 95 00) of via het platform Beringen Helpt (www.beringen.be/beringenhelpt). “Ook voor een leuke babbel of een luisterend oor. We moeten allemaal samen door deze bijzondere periode. Dat kan alleen maar als we op elkaar kunnen rekenen en dit geldt nu meer dan ooit”, besluit schepen Hilal Yalçin.