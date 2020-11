Ferm Kinderopvang op ontdekking in het bos

Britt Smulders uit Heusden-Zolder werkt al sinds 2012 voor Ferm Kinderopvang. Als het weer en de omvang van de groep het toelaat, trekt ze er regelmatig op uit, liefst naar het bos. Met de zesling-buggy wandelen ze tot daar en eens in het bos kunnen de stappertjes zich uitleven in de vrije en rustige natuur. De kinderen genieten en leren van alles wat we in het bos tegenkomen. De allerkleinsten doen vaak een zalige dut ondertussen in de buggy. Achteraf hebben de opvangkinderen nog veel knutselplezier met alles wat ze in het bos verzamelden. Beweging, plezier en educatie staan hier voorop!