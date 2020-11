Erasmus+-project in Humaniora Kindsheid Jesu

21 vierdejaarsleerlingen van Humaniora Kindsheid Jesu Hasselt, nemen deel aan het Erasmus+-project "Remembering the Past for a Common Future".

Nu de we door de huidige omstandigheden meer en meer gedwongen worden ons te beperken tot onze eigen kleine 'bubbel' vinden wij het meer dan ooit belangrijk om de blik van onze leerlingen op de wereld te verruimen en hen in contact te brengen met leerlingen uit andere Europese landen. Een Erasmus+-project biedt hiervoor de ideale gelegenheid.In het huidige project werken zij samen met partnerscholen in Noorwegen, Spanje, Polen, Roemenië en Duitsland rond diverse gebeurtenissen, stromingen of elementen uit het verleden die een bepalende rol hebben gespeeld in de vormgeving van onze huidige samenleving.Voorlopig werken de jongeren lokaal en online en zij hopen dat zij hun Europese partners vlug in levende lijve kunnen ontmoeten! Volg hen op instagram: https://www.instagram.com/erasmus_remember/ Voor meer informatie: an.decoster@kjhasselt.be, an.oris@kjhasselt.be