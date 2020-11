Ferm Kinderopvang doet mee aan warmste week

Wendy Ceunen is al 5 jaar een enthousiaste onthaalouder. Onthaalouder is een essentieel beroep, niet alleen in coronatijden. We gaan de donkere winterdagen in en dan is een beetje warmte en licht heel welkom. Elkaar steunen en helpen in deze moeilijke dagen is voor Wendy zeer belangrijk. Samen met haar peuters knutselden ze mooie attenties voor al de ouders. Ook de ouders van de baby’s kregen een lichtje.Een mooi tekst was snel gevonden: Lichtpuntjes, soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt het ook zijn.