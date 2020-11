Coronaproof klasje in de tuin bij opa en nana

Opa heeft in zijn tuinhuisje een volledig klasje ingericht. Hij heeft er lang aan gewerkt en alle meubeltjes in het nieuw gestoken. Ikzelf (Oona - 5de lj) heb ook veel werk gehad met de inrichting en vooral met het studiemateriaal, want ik geef namelijk les aan mijn broertje Finn (1ste leerjaar) en mijn nichtje Jelle (2de leerjaar). Alle lessen, rekenen en taal, zijn op maat voorbereid maar ik geef ook teken- en knutselles en actualiteit over bv. 1 november en 11 november. Mijn leerlingen zijn heel ijverig en dus spenderen we vele uren in het klasje. Ik organiseer ook leuke pauzes en na de schooluren als het donker wordt, spelen we verstoppertje. Nana zorgt buiten voor lekkere kippensoep of een croque uit het vuistje en in het donker is dat heel speciaal natuurlijk!