Ploeg van Victor Campenaerts heeft nu officieel een nieuwe naam

De Zuid-Afrikaanse wielerploeg NTT Pro Cycling wordt omgevormd tot Team Qhubeka ASSOS. Ploegverantwoordelijke Douglas Ryder was al enige tijd op zoek naar een nieuwe investeerder en vond die met het Zwitserse ASSOS, dat gespecialiseerd is in wielerkledij en -accessoires.

NTT Pro Cycling heette vroeger Team Dimension Data (2016-2019) en daarvoor MTN-Qhubeka. Douglas Ryder wilde van bij de start met zijn team het wielrennen in Zuid-Afrika promoten. Qhubeka is een Zuid-Afrikaanse non-profitorganisatie die onder meer fietsen verdeelt onder kansarmen.

Het team, met Victor Campenaerts in de rangen, heeft sinds 2016 een licentie voor de WorldTour maar het is afwachten op welk niveau de Zuid-Afrikanen in 2021 uitkomen. Voor werelduurrecordhouder Campenaerts, die nog geen werkzekerheid had voor volgend jaar, lijkt deze doorstart alvast goed nieuws.

“Ik ben enorm blij met de steun van enkele geweldige mensen, waaronder bij ASSOS.”, aldus Ryder in een reactie. “Ik ben verheugd dat we kunnen doorgaan met het creëren van hoop en kansen. Deze ploeg is altijd meer geweest dan alleen overwinningen, maar we houden van winnen.”

Naast Campenaerts zullen ook Domenico Pozzovivo en Max Walscheid aanblijven, maar er blijven nog een aantal plaatsen vacant.