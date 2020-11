Ledenaantal Zonhovense ondernemersclub is verdubbeld sinds de start

Het bestuur van de Ondernemersclub Zonhoven (OCZ) wordt dit werkjaar ook uitgebreid. Geert Helsen (Narviflex) en Kristien Vaes (Vanhorenbeek-Vaes Advocaten en Bemiddelaars) komen erbij. In 2014 werd de Ondernemersclub Zonhoven boven de doopvont gehouden. “Na zes jaar en heel wat netwerkevenementen later stijgt het ledenaantal stijgen tot zeventig ondernemers. In deze onzekere coronatijden is de lokale verankering en het vangnet in eigen omgeving cruciaal om de crisis goed te doorstaan”, zegt voorzitter Koen Evers. De Ondernemersclub fungeert onder meer als spreekbuis van de leden met het gemeentebestuur. De leden komen een vijftal keer per werkingsjaar samen tijdens bedrijfsbezoeken, een nieuwjaarsreceptie en een thema-avond die inspeelt op de actualiteit. De andere bestuursleden zijn Davy Fraiponts van Fraiponts Metaalbewerking, Jurgen Oben van Oben, Chris Schruers van AlliAVHS en Andy Willems van Auto-Onderdelen Theuwissen. Koen Evers van Befrako blijft voorzitter en is ook Voka ambassadeur in Zonhoven. Voor de professionele ondersteuning doet OCZ een beroep op de werkgeversorganisatie Voka – Kamer van Koophandel Limburg. (wiva)