Ongezien record in coronatijden: ruim 52.000 (!) toeschouwers wonen zonder mondmasker rugbywedstrijd bij (omdat het mag)

Premier Annastacia Palaszczuk kondigde onlangs aan dat stadions voortaan niet langer maximaal 75 procent gevuld mogen zijn, maar wel voor de volle 100 procent. En dus zat het Suncorp Stadium in Brisbane tot knok gevuld voor de finale van The State of Origin-serie, met 20-14 door de thuisploeg gewonnen tegen New South Wales.

Het aantal toeschouwers, bijna 52.500 in totaal, brak het record in coronatijden van de wedstrijd tussen de All Blacks van Nieuw-Zeeland en het Australische rugbyteam. Toen kwamen er exact 46.061 toeschouwers opdagen in Eden Park.

Mondmaskers waren niet nodig in Brisbane. — © AP

De spelers van Queensland vieren een score. — © AP

Fans van Queensland. — © EPA-EFE