Bubbeloverschrijdende feesten zijn verboden sinds de lockdown. Maar op het kot in de Brusselsestraat 51A in Leuven storen ze zich daar niet aan. “Sinds de lockdown is de politie hier al vijftien keer langsgeweest om verboden kotfeestjes stil te leggen. Maar de studenten doen nooit open. Erger nog, als de politie afdruipt begint het feestje opnieuw. Ze trekken zich niks aan van corona”.