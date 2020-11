Wouter Beke over vernietigend rapport Amnesty International: “Nagedacht over ontslag”

“Er zijn zaken die ik zeker beter had moeten aanpakken, er zijn fouten die ik gemaakt heb.” Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke donderdagavond gezegd in ‘De Afspraak’, als antwoord op de vraag of hij het goed heeft aangepakt tijdens de eerste coronagolf.

Deze week publiceerde Amnesty International een vernietigend rapport over de situatie in de rusthuizen tijdens de eerste golf, waaruit blijkt dat heel wat mensenrechten geschonden werden. “Een van de moeilijkste beslissingen was het sluiten van de woon-zorgcentra en ze afsluiten voor bezoek. Want ik wist dat het weken en weken zou duren, terwijl velen dachten dat het slechts ging over 14 dagen”, zei Beke.

Op de vraag of hij niet beter had ontslag genomen, antwoordde Beke voorzichtig. “Had het dan iets opgelost? Ik heb erover gesproken met mijn voorzitter en anderen, maar ze hebben me aangespoord om verder te doen. Want het zou op dat ogenblik geen enkel verschil gemaakt hebben.”

“Ik erken dat we fouten heb gemaakt. Ik heb goed nagedacht over ontslag nemen maar we hebben conclusies getrokken en besloten ons voor te bereiden op die tweede golf. We zien nu ook dat dat geholpen heeft”, zei Beke nog.