Politiek, dat was voor Jenny vriendschap en taart op de tafel

Taart op de tafel, gezelligheid en veel lachen. Zo herkennen veel Limburgers Jenny Mommen uit Alken. De goedlachse vrouw was daar ooit eerste schepen en schopte het zelfs tot provincieraadslid. Als enige vrouw stond ze er in het provinciehuis op de foto met allemaal heren. Een pionier vond ze zichzelf nochtans niet. Jenny bleef gewoon Jenny. En dat betekende dus: taart op de tafel, naar elkaar luisteren en helpen. Politieke ambitie had ze eigenlijk niet eens.