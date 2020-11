‘Man in the Middle’. Zo heet de vierdelige documentaire die de UEFA maandag lanceerde en waarin zestien Europese toparbiters van februari 2019 tot augustus 2020 gevolgd worden. Topref-op-rust Serge Gumienny keek met ons mee en zag twee fundamentele verschillen met tien jaar geleden, toen de Truienaar zelf in de Champions League actief was.