Francesco Patera (27) heeft voor de derde keer in vier jaar tijd de Gouden Handschoen, de prijs voor de beste Belgische profbokser, gewonnen. Met dank aan zijn Europese titel eind vorig jaar, want door corona kwam de Genkenaar in 2020 nog niet in actie. “Maar misschien komt daar nog verandering in”, klinkt het hoopvol.