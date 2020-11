Nederlands, Europees en wereldkampioene: Ceylin del Carmen Alvarado (22) is de beste veldrijdster van het moment. Top op de fiets, maar ook ernaast. Woonachtig in Hoeselt met Roy Jans, steeds goedlachs en dankzij haar Dominicaanse roots heeft ze ook een behoorlijk babe-gehalte. “Blijkbaar vinden sommigen mannen me aantrekkelijk, maar ik wil mij zeker niet zo benoemen.”