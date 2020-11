Gemeente organiseert wedstrijd ‘Homo Betsalis’

De wedstrijd gebeurt online. Je kan dus van thuis uit antwoorden, maar het kan wel zijn dat je voor sommige opdrachten naar buiten moet. De wedstrijd gebeurt in vragenrondes. Na elke vragenronde valt een kandidaaet (of meerdere kandidaten) af. De deelnemer die het langste doorgaat is de hoofdwinnaar. Deelnemen kan tot en met zondag 29 novmber om 20 uur met het sturen van een mail met de tekst ‘Ik wens deel te nemen aan de Homo Betsalis’ naar het emialadres homobetsalis@gmail.com. LW