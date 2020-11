Comedienne Serine Ayari maakte vanavond haar intrede in De slimste mens. Ze bleek niet de enige te zijn die al ’s in een andere taal optreedt. Jurylid Bart Cannaerts vertelde een verhaal over die keer dat hij een tolk naast hem op het podium had staan. Ook Roger van DobbitTV dook op, om een vraag te stellen over cocktails.