Voorbijgangers in Noord-China wisten niet wat ze zagen toen een man met een tijger aan de leiband voorbij wandelde. Maar wanneer ze wat dichter kwamen bleek het gewoon zijn hond te zijn die was gekleed in een winterjas met tijgerprint. De video, gefilmd in Xining, Qinghai, toont hoe de hond zo wel heel erg op de grote kat lijkt. (kabu)