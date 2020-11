Hoe topambtenaar als enige nog tussen Joe Biden en het presidentschap staat

Topambtenaar Emily Murphy is op dit moment de machtigste vrouw ter wereld. Als hoofd van het hoogste administratieve orgaan in de VS moet zij - en zij alleen - officieel vaststellen wie de winnaar is van de presidentsverkiezingen. Maar dat weigert ze als Trump-getrouwe vooralsnog te doen. Ze heeft al doodsbedreigingen gekregen, is stiekem op zoek naar een nieuwe job, en dreigt te bezwijken onder de druk, meldden verschillende Amerikaanse media.