In Sint-Truiden zijn woensdag 332 snelheidsovertreders geflitst. Dat is 28 procent op het totaal aantal gecontroleerden van 1.204. De politie controleerde in de Luikersteenweg, Haspengouwlaan en N80. Voor zware snelheidsovertredingen zijn de rijbewijzen ingetrokken. Bestuurders haalden snelheden tot 125 km/u op wegen waar maximaal 70 mocht. Daarnaast zijn nog 6 boetes verstuurd voor rijden met gsm aan het stuur. maw