Telt Limburg binnenkort opnieuw 44 gemeenten na een uitbreiding met Diest en Landen?

De vraag stelt zich omdat de Vlaamse Regering naast de provincies ook nog eens 13 regio’s wil vormen. Binnen zo’n regio moeten steden en gemeenten heel nauw samenwerken. Alleen is het nog erg onduidelijk of Diest dan bijvoorbeeld kan blijven samenwerken met afvalverwerkingsbedrijf Limburg.net. Brabant of Limburg? Onze collega’s van ROBtv legden de vraag voor aan burgemeester Christophe De Graef van Diest.