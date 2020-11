Steven Van Gucht ongerust: “De daling van de besmettingen vertraagt té snel”

Dat de cijfers plots minder snel dalen of de daling zelfs stagneert zoals in de provincies Limburg en Oost-Vlaanderen leidt tot heel wat gespeculeer, maar een eenduidige verklaring is er niet. Zeker is dat we de maatregelen heel goed zullen moeten blijven naleven de komende tijd. “De verwachte vertraging van de daling komt te vroeg, we dreigen op een plateau te stranden dat nog veel te hoog ligt”, zegt Steven Van Gucht.