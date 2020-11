Newcastle daagt Premier League voor de rechter na afspringen Saudische overname

Een consortium met daarin het Saudische investeringsfonds en nog andere investeerders trok een overnamebod van 350 miljoen Britse pond (390 miljoen euro) eerder dit jaar terug, nadat het lang moest wachten op goedkeuring van de Premier League.

Newcastle-eigenaar Mike Ashley kondigde het besluit aan in reactie op vermeend lekken door de Premier League. “In het licht van de informatie die is vrijgegeven door de Premier League heeft de club geen andere keuze dan te reageren. De club geeft geen verder commentaar op de wijze van arbitrage, maar bevestigt dat het een arbitragezaak tegen de Premier League is begonnen.”

Ashley is sinds 2007 eigenaar van Newcastle United. Hij probeert al jaren de club te verkopen.