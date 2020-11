Journalist Marco Mariotti schrijft geschiedenis van Maasmechelen

Maasmechelen

Wist u dat er nog geen 400 jaar geleden heksen werden veroordeeld in Maasmechelen? Of dat vikingen hun kampen bouwden aan de oevers van de Maas? Dat en nog veel meer andere feiten vertelt geboren en getogen Maasmechelaar Marco Mariotti in zijn geschiedenisboek’ Ooit aan de Maas’. Een geschiedenisboek voor jong en oud waarin hij het heeft over de bekendste en misschien zelfs vooral minder bekende verhalen die de Limburgse gemeente te bieden heeft.