Twee inzittenden krijgen meerdere boetes bij overtreden nachtklok in Houthalen

Een bestuurder en een passagier hebben meerdere boetes gekregen bij een nachtelijke controle op de Weg naar Zwartberg in Houthalen. Ze reden zonder reden rond na middernacht en hiermee overtraden ze de nachtklok. Ze droegen geen mondmasker in de auto. Ze kregen een coronaboete van 250 euro. De bestuurder had gedronken en hij droeg geen veiligheidsgordel. Dat leverde hem nog twee pv’s op. De passagier kreeg ook nog een pv omdat hij de gordel niet had vastgeklikt. maw