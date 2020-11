In Mol in de Antwerpse Kempen heeft de lokale politie dinsdag een grootschalige actieve cannabisplantage ontdekt in een pand in het gehucht Rauw. Dat meldt het Antwerpse parket. Ter plaatse werden twee verdachten opgepakt, al probeerde een van hen nog te voet weg te vluchten. De twee zijn intussen ook door de onderzoeksrechter aangehouden.