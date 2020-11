"Het trainen zal gebeuren volgens de voorschriften, in kleine bubbels volgens leeftijd, en enorm verspreid over de binnen- en buitenaccommodatie van het sportdomein Dommelhof”, luidt het bij de Neerpeltse atletiekclub — © gvb

Pelt/Hamont-Achel

Nu de verlengde herfstvakantie achter de rug is, kunnen verenigingen in Pelt en Hamont-Achel terug bepaalde activiteiten organiseren voor kinderen jonger dan 12 jaar. Eind oktober hadden beide gemeentebesturen het verenigingsleven opgeroepen om een stapje verder te gaan, en ook geen kinderactiviteiten te organiseren na een corona-uitbraak in een Peltse school.