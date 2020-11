Luca Brecel zorgde net voor een stunt in de Northern Ireland Open snooker. Hij verloor in het Engelse Milton Keynes in de 1/16de finales van Judd Trump, de nummer één van de wereld met 4-3. Hij stond nochtans 2-3 voor. In twaalf duels kon Luca Brecel (nummer 32 op de wereldranglijst) nog maar drie keer Judd Trump verslaan.