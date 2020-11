Wandel de Bosschelroute

Iedereen trekt de wandelschoenen aan. Zo kan je in Kaulille een korte wandeling maken, 'Wandeling Bosschelroute'.

Voor wie een lange wandeling niet ziet zitten is er een kortere wandeling van 2,7 km met vertrek aan de kerk van Kaulille. Je volgt de paarse driehoekjes en wandelt onder meer langs de beschermde Sevensmolen. De route is buggy en rolstoeltoegankelijk. Zie je een langere wandeling toch zitten. Check dan de gemeentelijke website voor andere wandelroutes in Kaulille: https://visit.bocholt.be/homepa.../actief/wandelen/kaulille/ RDr