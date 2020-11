Een wat afgelegen parking aan de Kreekraksluizen bij Rilland, niet zo ver van de Belgische grens in Zeeland, dat is de plek waar de nu 44-jarige Terneuzense T. D. en haar 47-jarige vriend P. P. minderjarige meisjes naartoe brachten om te laten misbruiken door mannen die er voor betaalden. Dat is gebleken uit het onderzoeksdossier van de geruchtmakende Zeeuws-Vlaamse zedenzaak van Waterlandkerkje.